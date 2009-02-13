3/4 граждан Украины из-за кризиса ограничили расходы на питание

Три четверти граждан Украины из-за кризиса уже ограничили расходы на питание.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK по заказу Национального института стратегических исследований. Результаты исследования представил на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий РУБАН.

На вопрос, “пришлось ли вам или вашей семье ограничить расходы на питание вследствие экономического кризиса?”, 63% опрошенных ответили “да”, 19% - “нет”, 12% - “скорее, да”, 6% - “скорее, нет”.

Кроме того, 47% респондентов указали, что в январе им задерживали выплаты из госбюджета зарплат, пенсий, стипендий или другие соцвыплаты.

Обострение кризиса в течение последнего месяца прочувствовали 90% опрошенных.

Также 67% опрошенных не верят, что тарифы на коммунальные услуги для населения в 2009 году не будут повышаться, 13% - “скорее, нет”, 8% - верят, 7% ответили “скорее, да”.

Кроме того, по данным опроса, 24% украинцев считают, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО может преодолеть экономический кризис в ближайшее время.

Так, на вопрос, “способно ли правительство ТИМОШЕНКО преодолеть экономический кризис в течение ближайшего времени?”, 15% опрошенных ответили “да”, 9% - “скорее, да”.

Большинство опрошенных - 63% - считают, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО не способно преодолеть экономический кризис в течение ближайшего времени, 17% - “скорее, нет”, 46% - “нет”.

52% респондентов не согласились, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО делает все возможное для преодоления кризиса в Украине.

Кроме того, 62% опрошенных не верят, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО обеспечит своевременную и полную выплату из государственного бюджета зарплат, пенсий, стипендий и социальных выплат.

Опрос проведен методом телефонного интервью. Всего опрошено 600 респондентов Максимально возможная погрешность составляет 4%. Опрос проводился 10-12 февраля.