Из-за крымского судьи Украина лишилась имущества на 500 тыс. грн.
18:50, 13 февраля 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении судьи Белогорского районного суда по факту вынесения заведомо неправосудного определения и служебного подлога.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, из-за неправомерных действий судьи государственное имущество стоимостью 500 тыс. грн. перешло в частные руки.
Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 175 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
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