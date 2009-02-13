Из-за крымского судьи Украина лишилась имущества на 500 тыс. грн.

18:50, 13 февраля 2009
Крым
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении судьи Белогорского районного суда по факту вынесения заведомо неправосудного определения и служебного подлога.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, из-за неправомерных действий судьи государственное имущество стоимостью 500 тыс. грн. перешло в частные руки.

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 175 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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