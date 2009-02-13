В Ялте появятся паркоматы

Исполком Ялтинского городского совета принял решение о проведении конкурса по установке паркоматов на всех парковках Ялты.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

«Благодаря такой автоматизации сама собой отпадает возможность резкого самовольного повышения платы за парковку, как это постоянно было в центре Ялты в течение всех последних лет. На каждой парковке будет установлено видеонаблюдение и находится один оператор для регулировки процесса», говорится в сообщении.

По данным мэрии, стоимость затрат на нововведение составляет 1,2 млн. евро. «Уже есть фирма, выразившая готовность инвестировать такие деньги в парковки. Но конкурс будет объявлен в любом случае, его основой станут Правила парковки», говорится в сообщении.

Стоимость одного часа парковки – 4 грн., дневной абонемент составит 25 грн., месячный – 450 грн. «В местную казну будет поступать не 17 копеек с часовой оплаты парковочного места, а 0,51 грн.», – подсчитали в мэрии. Кроме того, по договоренности с фирмой в городской бюджет будут проводиться отчисления от основной прибыли.

От депутатов и членов исполкома уже поступили предложения о предоставлении бесплатных абонементов для сотрудников исполкома и депутатского корпуса. «Конечно, учтем все предложения», – пообещал Леонид ПОЯРКОВ – заместитель мэра, курирующий транспорт.

В мэрии отметили, что «черты европейского курорта» Ялта может обрести уже к курортному сезону.