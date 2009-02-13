Китай построит газопровод к Одесскому месторождению?

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» и Китайская национальная нефтедобывающая компания подписали меморандум, который предусматривает участие китайской стороны в строительстве газопровода к Одесскому месторождению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

«В этом месяце мы провели переговоры и в рамках межправительственного договора между Украиной и Китаем подписали меморандум с Китайской национальной компанией, которая имеет возможность участвовать в строительстве газопровода по освоению Одесского месторождения, причём на тех условиях, которые будет диктовать наше предприятие: изготовление трубы, доставка трубы, выполнение работ, прокладка. После сдачи этого месторождения в эксплуатацию на протяжении 5-ти лет мы из реализуемых углеводородов будем отдавать деньги (китайской компании)», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он подчеркнул, что продолжить переговоры с китайской стороной «Черноморнефтегаз» сможет только после того, как меморандум будет одобрен Кабинетом министров Украины. «Меморандум должен быть одобрен в правительстве, тогда мы будем дальше вести переговоры с этой компанией по выполнению работ», - отметил председатель правления «Черноморнефтегаза».

Он также сообщил, что компания договаривается с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении кредита на освоение черноморского шельфа, однако «процесс договора и согласования идет очень медленно».

Кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что «Черноморнефтегаз» в этом году собирается «своими силами проложить около 30-ти километров трубы на Одесском месторождении».