На Ай-Петри посоревнуются райдеры

20-22 февраля на плато горы Ай-Петри в Крыму пройдет II Международный фестиваль по сноукайтингу и сноубордингу «Вольный ветер-2009».

В фестивале примут участие 150 спортсменов из Украины, России и Белоруссии, которые будут бороться за победу в трех дисциплинах: фристайле, джиббинге и бордер-кроссе.

Фристайл – соревнования на специальном трамплине Big air`e, в которых мастерство райдера оценивается по трюкам, которые он исполняет. Райдер все трюки выполняет в воздухе, пролетая до 40 метров, вылетая с гор и карнизов.

Джиббинг – трюки на специальных конструкциях, подготовленных для скольжения по разного рода поверхностям.

Бордер-кросс (X-Cross) – одновременный скоростной спуск по трассе четырех райдеров с преодолением поворотов, трамплинов. Победителем становится тот спортсмен, который покажет лучшее время и придет первым.

Фестиваль «Вольный ветер-2009» проводится под патронатом крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО.