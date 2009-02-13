Черноморнефтегазу не под силу освоение шельфа возле о. Змеиный

У Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (ЧНГ, г. Симферополь) нет технических и финансовых средств для освоения черноморского шельфа в районе острова Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня в Симферополе, отвечая на вопрос, будет ли компания заниматься разработкой шельфа в районе о. Змеиный.

А.ПРИСЯЖНЮК заявил, что шельф в районе о. Змеиный не представляет интереса для «Черноморнефтегаза», а если бы и представлял, то для его освоения у компании нет средств. «Что такое Змеиный? Для нас (для ЧНГ – УНИАН) он не представляет пока никакого интереса. Это для государства Украина как остров, как территория – он представляет интерес. На сегодняшний день у нас нет возможностей», – сказал руководитель «Черноморнефтегаза», добавив, что компания сконцентрировала свою деятельность на дальнейшей разработке Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений.

«Если бы мы даже хотели (осваивать шельф возле о. Змеиный – УНИАН), не хватает ресурсов, не хватает технических средств и финансовых средств. То есть в этом вопросе мы пока дополнительно никакую работу не ведем», - продолжил А.ПРИСЯЖНЮК.

Руководитель ЧНГ по просьбе журналистов прокомментировал заявления о том, что на участках черноморского шельфа, отошедших Румынии по решению Международного суда ООН, якобы есть сверхзапасы углеводородов.

«В 2000-ом году наше предприятие на «Олимпийской» (нефтегазовое месторождение на геологической структуре «Олимпийская» - УНИАН) пробурило две скважины, получили запасы, которые не представляют никакого интереса», – сказал он.

«Месторождения находятся на таком расстоянии, где нет инфраструктуры. Только чтобы подключиться к действующей (инфраструктуре) необходимо потратить сотни миллионов, а то и миллиардов. И, естественно, мы не проводили там никаких действий, и на сегодняшний день не может сказать ни одна наука, ни один специалист в нашем государстве, что где-то там, на той территории, которая отошла к Румынии, имеются огромные запасы. Возможно, они и имеются, но надо вложить не одну сотню миллионов для того, чтобы провести геологоразведку, и только тогда можно будет говорить об этих запасах», – резюмировал А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, которым определил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Комментируя данное решение, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что в результате определенной судом линии делимитации морские пространства в ее районе соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины. По его словам, на стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.