Левые собирали в Крыму мелочь на билет Ющенко в США

Около 350 сторонников Коммунистической и Социалистической партий протестовали против политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сегодня на митинге в центре Симферополя.

Участники акции «Ющенко – чемодан – Америка!» установили на главной площади города – площади Ленина – сцену и привезли старый учебно-тренировочный самолет Л-29. На самолете была символика КПУ и надпись «Ющенко, чемодан, Америка». Рядом стояла урна, в которую все желающие могли бросать деньги для «приобретения билета ЮЩЕНКО» в США.

«Мы протестуем против антисоциальной экономической политики, которую проводит «оранжевая» власть во главе с Президентом ЮЩЕНКО. Если эта власть будет руководить ещё полгода, то Украине уже ничего не останется. Мы всё можем отдать – вот собираем деньги, самолет привезли – чтобы они покинули Украину и улетели туда, куда им нужно: в Америку, в Германию. Мы хотим, чтобы власть досталась народу, чтобы была народная власть», – заявил корреспонденту УНИАН первый секретарь Симферопольского городского комитета КПУ Владимир ЛЫСЕНКО.

Собравшиеся держали флаги КПУ и СПУ, транспаранты с лозунгами: «Долой Ющенко и олигархов!», «Нет фашизму и национализму!», «США – руки прочь от крымского газа и нефти!». Митингующие периодически скандировали «Долой Ющенко!» и «Ющенко! Чемодан! Америка!».

«Мы требуем отстранения от власти сателлитов США, предателей украинского народа – Президента ЮЩЕНКО и премьер-министра ТИМОШЕНКО», – говорится в заявлении участников акции.

Митингующие также потребовали прекратить «нагнетание антироссийской истерии» и «любые попытки открыть пункт присутствия представителей США в Крыму без согласия на это Верховной Рады АРК», подписать с Россией договор о бессрочном базировании российского Черноморского флота в Севастополе и Крыму, обеспечить «исполнение Конституции Крыма в полном объеме», а также просили обеспечить полную выплату зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Одессе стартовала всеукраинская акция Компартии «Ющенко – чемодан – Америка!». Акция завершится в Киеве 23 февраля.