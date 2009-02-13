Крымгаз намекнул: подачу топлива котельным он не возобновит

Компания «Крымгаз» обязана принять решение по прокурорскому протесту относительно поставок газа в крымские котельные не позднее чем, через десять дней с момента его получения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя требование прокуратуры возобновить подачу газа в котельные Крыма.

Напомним, 11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал «прекратить незаконные действия» по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии. «Действия «Крымгаза» противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая основой политики в этой сфере устанавливает принцип запрета на отключение в отопительный период от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов теплоснабжения как объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения», - заявили в прокуратуре.

«Протест мы получили 12 числа. В протесте сказано, что нам дается 10 дней, и через 10 дней мы должны как-то отреагировать на него», - заявил В.РОГАТИН.

При этом он подчеркнул, что «Крымгаз», даже если его обяжут, «не в состоянии технически выполнить» подачу газа на тепловырабатывающие предприятии, поскольку сокращена подача газа в Крым с материка.

Председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК добавил, что НАК «Нефтегаз Украины» «отпускает с материка на Крым ровно столько газа, сколько есть проплат и сколько есть лимит».

Основной поставщик тепла в Крыму - предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» - задолжало украинскому «Нефтегазу» более 100 млн. грн. «Нет договоров, нет оплаты, нет лимитов, газ - это товар, который просто так не отпускается», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в частности, из-за долгов населения прекращено газоснабжение большинства котельных городов Евпатория, Джанкой, Симферополя, прекращена подача тепла в 85% жилого фонда Большой Ялты.