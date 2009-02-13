Тепловики Крыма воруют топливо у газовиков?

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) заявляет о незаконном отборе природного газа из газотранспортной системы Крыма.

Компания обратилась в прокуратуру для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Симферополе заявил, что предприятиями, которые «не имеют ни договоров, ни каких-либо отношений» с возглавляемой им компанией и компанией «Крымгаз», «ежесуточно воруется» из газопровода до 1,5 миллионов кубических метров газа.

Председатель правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН уточнил, что перерасход газа только с начала февраля составляет 17 млн. 813 тыс. кубометров, из них около 9,5 млн. кубометров несанкционированно взяло предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» - крупнейший поставщик тепла в Крыму. Таким образом, заявил В.РОГАТИН, компания «Крымтеплокоммунэнерго» нанесла ущерб «Крымгазу» на сумму 22 млн. грн. «28 предприятий смогли заключить договоры и получить лимиты на предоставление услуг тепла, у него (руководителя «Крымтеплокоммунэнерго») этого нет. Я с ними не имею юридических отношений, точно так же, как «Черноморнефтегаз». Все договоры «Крымтеплокоммунэнерго» заключает с ДК «Газ Украины», сегодня этого договора нет и не было с 1 января 2009 года», - заявил В.РОГАТИН.

Помимо «Крымтеплокоммунэнерго», сегодня сверх лимита потребляют газ компания «Крымский Титан», Симферопольский стеклотарный завод, Камыш-Бурунская, Симферопольская и Сакская теплоэлектроцентрали. В.РОГАТИН добавил, что вопрос по «Крымскому Титану» и предприятиям, входящим в КрымТЭЦ, сейчас решается, а по стекольному заводу «дали поручение на отключение» от газа. «Если они (руководители завода) не решат вопрос оплаты, в понедельник они будут отключены», - сказал председатель правления ОАО «Крымгаз».

«Я обратился в прокуратуру и Главное управление МВД Украины в Крыму с тем, чтобы возбудили уголовные дела против руководителей, которые несанкционированно отбирают газ, и тем самым ставят нас в затруднительное положение», - подчеркнул глава правления «Черноморнефтегаза».

Со своей стороны генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь ВАЙЛЬ отрицает обвинения газовиков в том, что его предприятие отказывается подписывать контракты на поставки природного газа. И.ВАЙЛЬ заявил журналистам, что договор о поставках газа был заключен 24 декабря прошлого года, в одностороннем порядке, и действует до 1 апреля. «24 декабря нам было прислано дополнительное соглашение к договору существующему на поставку газа до 1 апреля. Оно подписано с нашей стороны и отправлено в тот же день в ДК «Газ Украины» в Киев. До сих пор мы не получили ответа от ДК «Газ Украины» с подписью и печатью», - заявил И.ВАЙЛЬ.

Комментруя обвинения в хищении газа, И.ВАЙЛЬ заявил: «Если обеспечение теплоснабжением учреждений здравоохранения, детских домов, больниц, школ и детских садов называется воровством, я признаю воровство».

Гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» также добавил, что если людей, «которые отвечают за газоснабжение в Крыму», хватает только на то, чтобы выполнять «"указивки" киевские, живя в Крыму, то я им не судья». «Мы все здесь (в Крыму) обязаны принять все меры, независимо от того, какая команда идет из Киева, для того, чтобы наши люди, а особенно учреждения здравоохранения и вся социалка, были с теплом. Это же не май месяц, а февраль!», - сказал И.ВАЙЛЬ.