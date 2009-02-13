Черноморнефтегаз заявляет о незаконном отборе газа из ГТС Крыма

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) заявляет о незаконном отборе голубого топлива из газотранспортной системы Крыма. Компания обратилась в прокуратуру для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил, что предприятиями, которые «не имеют ни договоров, ни каких-либо отношений» с возглавляемой им компанией и компанией «Крымгаз», «ежесуточно воруется» из газопровода до 1,5 миллионов кубических метров газа.

Председатель правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН уточнил, что перерасход газа с начала февраля составляет 17 млн. 813 тыс. кубометров, из них около 9,5 млн. кубометров несанкционированно взяло предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» - основной поставщик тепла в Крыму. Таким образом, заявил В.РОГАТИН, компания «Крымтеплокоммунэнерго» нанесла ущерб «Крымгазу» на сумму 22 млн. грн. «28 предприятий смогли заключить договоры и получить лимиты на предоставление услуг тепла, у него (руководителя «Крымтеплокоммунэнерго») этого нет! Я с ними не имею юридических отношений, точно так же, как «Черноморнефтегаз». Все договоры «Крымтеплокоммунэнерго» заключает с ДК «Газ Украины», сегодня этого договора нет и не было с 1 января 2009 года», - заявил В.РОГАТИН.

Помимо «Крымтеплокоммунэнерго», сегодня сверх лимита потребляет газ компания «Крымский Титан», Симферопольский стеклотарный завод, Камыш-Бурунская, Симферопольская и Сакская теплоэлектроцентрали. В.РОГАТИН добавил, что вопрос по «Крымскому Титану» и предприятиям, входящим в КрымТЭЦ, сейчас решается, а по стекольному заводу «дали поручение на отключение» от газа. «Если они (руководители завода) не решат вопрос оплаты, в понедельник они будут отключены», - предупредил председатель правления ОАО «Крымгаз».

«Я обратился в прокуратуру и Главное управление МВД Украины в Крыму с тем, чтобы возбудили уголовные дела против руководителей, которые несанкционированно отбирают газ, тем самым ставят нас в затруднительное положение», - подчеркнул глава правления «Черноморнефтегаза».

Генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь ВАЙЛЬ в настоящее время недоступен для комментария. Корреспонденту УНИАН по телефону в его приемной заявили, что И.ВАЙЛЬ поехал в прокуратуру.