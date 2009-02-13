Штормовое предупреждение объявлено в Украине

В Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает сегодня пресс-служба гидрометцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, ночью 14 февраля местами в западных областях пройдет сильный снег, в восточной части - сильный дождь с мокрым снегом.

Днем 14 февраля на юге, на протяжении 15 февраля в северных, центральных и южных областях местами сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах - налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица; в южных, восточных областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с.