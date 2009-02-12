«Гекачепистам» Симферополя передали, что они плохо закончат

В УНИАН-Крым от пресс-центра городского совета Симферополя поступило заявление, поданное симферопольскими депутатами Евгением ДАНИЛОВЫМ и Юрием ПОДКОПАЕВЫМ в секретариат 45 сессии горсовета, состоявшейся 12 февраля.

Приводим текст заяления полностью.

«Мы, депутаты Е.Я. Данилов и Ю.В. Подкопаев, члены депутатской группы «Регионы» во фракции блока «За Януковича!» заявляем о несогласии с нашим исключением из фракции, считаем его неправомочным. В связи с чем остаемся членами фракции блока «За Януковича!».

В начале декабря 2008 года во фракции был совершен переворот и к власти пришла группировка клеветников и «чванливых» предателей (ГКЧП) во главе с В.Г. Блиновым, В.Н. Живицей, Б.И. Фротманом и примкнувшим к ним В.В. Аникушиным.

Все помнят, как закончило ГКЧП в 1991 году. Понятием ГКЧП пытались в ту пору смягчить общепринятые слова «хунта», когда власть узурпируется группой товарищей.

Хотим предупредить Б.И.Фротмана и его «гекачепистов», что хотя чилийский волк им и товарищ, но до лавров Пиночета им далеко!

Их ждет большое, но позорное партийное и судебное будущее, и никому не удастся скрыться за ширмой коллективной безответственности.

Вышеуказанные товарищи изобрели юридическую новеллу, приняв городскими политсоветами «Положение о фракции», которым не только грубо нарушили ряд статей Закона «О статусе депутатов местных советов», но и посягнули на Конституцию Украины, ограничивая наши права, как депутатов и просто граждан.

Так, пункт 3 статьи 27 «Закона о статусе депутатов местных советов» говорит о том, что высшим органом блока (уровень Республики Крым, а не города) только лишь определяется порядок вступления во фракцию и выхода (!) из нее.

Уважаемые «гекачеписты», порядок означает форму вступления, т.е. Вы можете определять - писать заявление или не писать, давать клятву верности или не давать, и где при этом держать руку.

Пункт 5 той же статьи определил, что «расставание» с фракцией возможно лишь по воле депутата, путем подачи личного заявления, а не каким-то «исключением». Все остальное от лукавого ... Фротмана.

Господа «хунтисты»! Не Вы нас принимали во фракцию, не Вам нас исключать».