Лидер регионалов Крыма пояснил, за что забирают партбилет у премьера

Председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ решили исключить из Партии регионов за отказ перераспределить полномочия между своими заместителями в правительстве, заявил сегодня лидер Крымской организации ПР, народный депутат Василий КИСЕЛЕВ.

«Мы обязывали ПЛАКИДУ возвратить полномочия МИХАЙЛОВУ (первому вице-премьеру автономии Евгению МИХАЙЛОВУ), но он этого демонстративно не сделал», – сказал В.КИСЕЛЕВ. При этом нардеп добавил: крымский премьер трижды отказывался выполнять решение политсовета крымской ПР относительно Е.МИХАЙЛОВА.

Со своей стороны глава Совмина заявил, что правильным является наделение полномочиями чиновников по их профессиональным признакам. «В рамках моих полномочий есть право председателя (Совмина) распоряжаться о наделении теми или иными обязанностями работников Совета министров», – добавил крымский премьер (по материалам КИА).

Как сообщалось, политсовет крымской организации Партии регионов на заседании 9 февраля принял решение исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО и крымского премьера Виктора ПЛАКИДУ из рядов ПР и состава исполкома крымской парторганизации.