230 жителей среднеазиатских стран не пустили в этом году в Крым

Крымские пограничники с начала этого года не пропустили через государственную границу Украины почти 230 граждан стран Средней Азии.

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, при собеседовании на границе они не могли назвать ни цели своего визита в Украину, ни адреса «родственников».

«Некоторые намереваются пересечь украинскую границу только с одной целью – не потерять работу в России. Для дальнейшего там пребывания им нужен в паспорте оттиск дата-штампа украинского пограничника. Таких «туристов» узнать легко – без вещей, но с обратным билетом на руках», – говорится в сообщении.

Большая часть незаконных мигрантов едут в Крым, чтобы работать строителями и подсобными рабочими, реализаторами на рынках, помощниками в кафе и ресторанах.

За последние сутки пограничники Крыма не пропустили 24 потенциальных незаконных мигранта. «Большинство из них – выходцы из Узбекистана», – отмечает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.