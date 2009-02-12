Руководство автотрансинспекции Севастополя будут судить за взятку

Направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела территориального управления Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте в Севастополе, его заместителя и трех специалистов, возбужденное за взяточничество.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело было возбуждено прокуратурой Севастополя согласно ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось в ходе следствия, указанные лица по предварительному сговору требовали и получили взятку на общую сумму 1400 дол. США и 1300 грн. от предпринимателя за непроведение на протяжении июля-августа прошлого года проверок законности использования 78 автомобилей такси, владельцы которых заключили с предпринимателем договоры о предоставлении услуг.