В Крыму директор фабрики получил 6 лет тюрьмы за вымогательство

В Крыму суд назначил директору ялтинской фабрики, который требовал деньги с инвестора, наказание в виде шести лет лишения свободы с запретом на протяжении трех лет занимать руководящие должности и конфискацией половины имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Руководитель не подписывал с инвестором договор аренды помещений до тех пор, пока тот не выполнил его условие – не принес 25 тысяч долларов США в качестве «предоплаты» за автограф. В целом же свое согласие он оценил в 100 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

Суд, оценив собранные доказательства вины директора фабрики, согласился с позицией прокуратуры и назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с запретом на протяжении трех лет занимать руководящие должности и конфискацией половины имущества

Апелляционный суд Крыма, пересмотрев приговор местного суда, оставил его без изменений.

* * * Фабрика является предприятием Ялтинского городского совета, который заключил с инвестором договор. Согласно договору, на месте арендуемых помещений должен быть построен торгово-офисный жилищный комплекс.