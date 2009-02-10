Строительную инспекцию Крыма законно передали Минстрою

Конституционный Суд Украины признал соответствующей Конституции Украины передачу архитектурно-строительной инспекции АР Крым в подчинение Государственной архитектурно-строительной инспекции, действующей в составе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС принял по делу о конституционном представлении Верховной Рады АРК относительно конституционности некоторых пунктов Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве».

Как отметил судья-докладчик по этому делу Павел ТКАЧУК, «произошла передача полномочий из региона в центр. Это сделано с целью более полного выполнения государственных норм в отношении строительства и архитектуры в Крыму».

При этом П.ТКАЧУК отметил, что свое представление ВР Крыма подала в КС, считая, что произошло сужение ее полномочий. «Но КС считает, что в данном случае речь идет о делегировании ВР АРК отдельных полномочий, которые могут быть как предоставлены, так и отозваны. В результате Конституционный Суд постановил, что распоряжение о централизации архитектурного контроля в Крыму не противоречит Конституции Украины», – подчеркнул судья.