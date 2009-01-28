В Крыму займутся колдобинами

В Крыму проверят расходование бюджетных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, на межведомственном совещании по вопросам безопасности движения и эксплуатации автомобильного транспорта разработаны проверки, рассчитанные на полгода.

Прежде всего, территориальные управления Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте и Службы автомобильных дорог, Контрольно-ревизионное управление, милицию Крыма и правительство автономии будет интересовать, как тратятся деньги бюджета, выделенные на ремонт и содержание дорог. «В прошлом году на эти цели в Крым направлено порядка 150 миллионов гривен. О том, что не все эти средства использованы по назначению, свидетельствуют и материалы ревизий Укравтодора и государственной контрольно-ревизионной службы, и уголовные дела, возбужденные прокуратурой», – сообщила прокуратура Крыма.

Второй по важности вопрос – совершенствование дорожных условий. «По статистике, 30% дорожно-транспортных происшествий совершается по причине недостатков в содержании улично-дорожной сети. При этом некоторые места концентрации ДТП существуют в таком статусе больше пяти лет, хотя согласно закону мероприятия по ликвидации таких гиблых мест должны проводиться в первоочередном порядке. И здесь уже претензии к местным властям, как и в вопросах разработки схем парковок и застройки, которые нередко не отвечают требованиям законодательства о дорожном движении», – отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, планируется заняться проверками законности осуществления пассажирских перевозок.