Черноморский флот поможет бороться с грузинскими диверсантами

«Угрозы диверсий» со стороны Грузии подталкивают Россию и Абхазию к ускорению создания пункта базирования Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.

Как сообщил в Сухуми официальный представитель в СМИ президента государственного образования Абхазия Сергея БАГАПША Кристиан БЖАНИЯ, об этом он заявил в понедельник, передает РИА «Новости».

«Угрозы диверсии с грузинской стороны подталкивают российскую и абхазскую стороны к ускорению решения данного вопроса», - сказал С.БАГАПШ, слова которого цитирует К.БЖАНИЯ.

С.БАГАПШ отметил, что «абхазская сторона, исходя из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и РФ, готова к практическому сотрудничеству в этой сфере и, соответственно, к официальному оформлению сотрудничества с Черноморским флотом».

Как сообщалось, Россия в 2009 году намерена приступить к созданию пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.