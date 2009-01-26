В Крыму мачехе инкриминировали покушение на убийство пасынка

Прокуратура Ялты инкриминировала женщине, которая пыталась задушить непослушного семилетнего пасынка, покушение на убийство малолетнего ребенка.

"Мачеха решила задушить мальчика, обнаружив, что он не выполнил ее распоряжения и не лег спать. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, женщина перевернула вещи в доме вверх дном, чтобы следствие поверило в версию об ограблении, в ходе которого неизвестные убили мальчика", - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Медикам удалось спасти ребенка, а милиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.127 Уголовного кодекса Украины - пытки.

Осуществляя надзор за деятельностью милиции, прокуратура изучила обстоятельства произошедшего и нашла в действиях женщины признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное причинение смерти малолетнему ребенку, которое не было доведено до конца по причинам, независящим от воли лица, выполнившего все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца). Это уголовное дело объединили с милицейским делом.