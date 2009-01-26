На судью Сакского райсуда завели третье уголовное дело

Сакская межрайонная прокуратура возбудила третье уголовное дело в отношении судьи Сакского райсуда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, судья обвиняется в попытке мошенническим путем завладеть деньгами потерпевшего – инвалида, у которому он ранее отобрал квартиру и которому пообещал отменить свое незаконное решение.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Его объединили с делами, возбужденными 1 декабря 2008 года и 14 января 2009 года по ч.2, 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 УК Украины (мошенничество, подделка документов) по фактам подделки решений суда о признании права собственности на жилье.

Расследовать преступления служителя Фемиды поручено Сакскому городскому отделу милиции.

***В производстве прокуратуры Крыма находится 5 уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных в судебной системе.