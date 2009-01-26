Россия создаст в Абхазии базу для кораблей Черноморского флота

Россия в 2009 году приступит к созданию пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.

Как сообщили в Главном штабе ВМФ РФ, командование флотом поставило задачу, чтобы у причалов швартовались корабли любых классов, в том числе крейсеры.

"Принципиальное решение по существу вопроса о создании пункта базирования Черноморского флота в Очамчире принято. В этом году мы начнем практические, в том числе дноуглубительные работы на побережье Абхазии. Для выполнения всех работ потребуется не один год. Сейчас детали данного вопроса согласовываются с абхазской стороной", - цитирует ИТАР-ТАСС источник в штабе ВМФ России.

После дноуглубительных работ порт сможет принимать большие и малые десантные корабли, а также катера и морские тральщики Черноморского флота.

В ноябре 2008 г. сообщалось, что вскоре моряки-подводники из Севастополя начнут исследование дна Черного моря в акватории Очамчирского морского порта в Абхазии. Изучение бухты в городе Очамчира необходимо для решения вопроса базирования здесь группы кораблей Черноморского флота РФ.

Тогда же бывший командующий Черноморского флота России, депутат Владимир КОМОЕДОВ заявил, что Москва рассматривает вопрос о создании базы для кораблей Черноморского флота в Абхазии.

Ранее российские СМИ сообщали, что в ответ на возможную потерю главной базы Черноморского флота в Севастополе Россия может компенсировать свою безопасность за счет новых баз и усиления присутствия в Средиземном море.

В частности, назывались такие страны, как Сирия (Тартус), Йемен (Сокотра), Ливия (Триполи), Вьетнам (Камрань) и другие. Между тем, в 2017 году завершается срок аренды Россией для Черноморского флота военно-морской базы в Севастополе.