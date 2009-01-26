В Симферополе учились спасать провалившихся под лед

На Симферопольском водохранилище – излюбленном месте рыбаков – водолазы МЧС провели учения по спасению провалившихся под лед.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, по сценарию учений, человек – на месте которого по очереди побывал каждый спасатель – проваливается под лед, на помощь пострадавшему отправляется водолаз в специальном гидрокостюме, с берега спасателя страхует напарник. С помощью спасательного круга и веревки "тонущего" вытягивали на поверхность льда, а затем – на берег.

По словам специалистов МЧС, регулярные учения – необходимость для поддержания профессиональной формы.

В этом году, говорят водолазы, число жертв "тонкого льда" в Крыму значительно уменьшилось. "И все же люди продолжают вести себя беспечно: выходят на тонкий лед, отправляются на рыбалку без необходимых средств спасения", – отметил начальник отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда крымского управления МЧС Игорь КАНЕВСКИЙ.