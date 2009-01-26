Миллионам людей грозит голод
14:42, 26 января 2009Крым
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Заявление Всемирного банка
Миллионам людей в мире может грозить голод из-за роста цен на продукты питания, заявили представители Всемирного банка на проходящем в Мадриде саммите, посвященном мировому продовольственному кризису, сообщает Би-Би-Си.
По мнению членов делегации банка, причиной грозящего миллионам голода могут стать нестабильные цены на продукты питания и результаты продолжающегося финансового кризиса.
Сотрудники Всемирного банка заявили, что в случае бездействия правительств во всем мире последствия могут быть плачевными.
"Нужно делать больше, чтобы быть уверенными в том, что самые уязвимые люди получают необходимую помощь", - сказал представитель делегации банка.
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