Миллионам людей грозит голод

Миллионам людей в мире может грозить голод из-за роста цен на продукты питания, заявили представители Всемирного банка на проходящем в Мадриде саммите, посвященном мировому продовольственному кризису, сообщает Би-Би-Си.

По мнению членов делегации банка, причиной грозящего миллионам голода могут стать нестабильные цены на продукты питания и результаты продолжающегося финансового кризиса.

Сотрудники Всемирного банка заявили, что в случае бездействия правительств во всем мире последствия могут быть плачевными.

"Нужно делать больше, чтобы быть уверенными в том, что самые уязвимые люди получают необходимую помощь", - сказал представитель делегации банка.