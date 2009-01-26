Асфальтобетонных махинаторов разоблачили в Севастополе

В Севастополе правоохранители разоблачили должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые подделали акты выполненных работ по реконструкции асфальтобетонного покрытия, чем нанесли убытки государству на сумму 137,4 тысяч гривен.

Как сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины, заказчиком работ являлось одно из государственных предприятий.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.