Авария в Севастополе - 4 погибших

Четыре человека погибли, еще семь получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легкового автомобиля с частным микроавтобусом в Севастополе.

Как сообщает сегодня пресс-служба МЧС, автоавария произошла в 21:40 25-го января на трассе Севастополь – Симферополь, возле города Инкерман.

На месте происшествия работала опергруппа Главного горуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 64 автоаварии, в которых погибли 14 и травмированы 87 человек.