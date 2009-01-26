Авария в Севастополе - 4 погибших
13:59, 26 января 2009Крым
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Еще 7 человек ранены
Четыре человека погибли, еще семь получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легкового автомобиля с частным микроавтобусом в Севастополе.
Как сообщает сегодня пресс-служба МЧС, автоавария произошла в 21:40 25-го января на трассе Севастополь – Симферополь, возле города Инкерман.
На месте происшествия работала опергруппа Главного горуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 64 автоаварии, в которых погибли 14 и травмированы 87 человек.
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