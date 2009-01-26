В Севастополе похоронили убитую в Москве журналистку

В Севастополе сегодня состоялись похороны убитой в Москве 25-летней журналистки издания «Новая газета» Анастасии Бабуровой.

Как передает корреспондент УНИАН, отпевание А.Бабуровой проходило в Свято-Владимирском соборе.

Проводить в последний путь уроженцу Севастополя пришли многочисленные знакомые, друзья, одноклассники, учителя и преподаватели школы и вуза, родители одноклассников погибшей, журналисты.

Похоронили А.Бабурову на городском кладбище.

Как заявил УНИАН присутствовавший на похоронах председатель Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму Владимир ПРИТУЛА, «крымские журналисты ожидают, что российская власть проведет объективное расследование этой трагедии, и убийцы, и заказчики убийства известного адвоката и правозащитника Маркелова и молодой журналистки Бабуровой все-таки будут найдены». При этом, добавил В.ПРИТУЛА, «мы надеемся, хотя понимаем, что наши надежды не реалистичны».

Как сообщал УНИАН, А.Бабурова работала внештатным корреспондентом российской «Новой газеты». Журналистка получила смертельное ранение днем 19 января в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. Адвокат вел ряд громких дел. В частности, С.Маркелов представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты «Химкинская правда» Михаила БЕКЕТОВА. С.Маркелов также вел многие дела антифашистов и активистов общественных движений.

Комментарий МИДа России

Москва, 22 января. Российскую сторону не могут не удивлять раздающиеся со стороны высокопоставленных представителей отдельных стран и организаций заявления о якобы политическом характере убийства журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом заявили сегодня ИТАР-ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Это трагическое событие, — подчеркнули в МИДе. — Мы сожалеем, что так произошло. Следственные органы ведут расследование».

«Последние данные свидетельствуют, что Анастасия Бабурова оказалась невинной жертвой ситуации, когда было предпринято покушение на адвоката Станислава Маркелова, — пояснили в министерстве. — Трагические события, связанные с гибелью журналистки, начинают искусственно политизироваться и использоваться в неблаговидных целях для дискредитации России, притягиваться под уже разработанные концепции отсутствия свободы прессы в РФ, гонения на журналистов».