Новый SMS-вирус крадет деньги с телефонных счетов

Компания ”Лаборатория Касперского” (Россия) информирует пользователей средств сотовой связи о новом мобильном вирусе, способном без ведома абонента управлять его личным телефонным счетом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании ”Лаборатория Касперского”.

На прошлой неделе эксперты ”Лаборатории Касперского” обнаружили новую вредоносную программу для операционной системы Symbian, нацеленную на клиентов одного из индонезийских мобильных операторов. Найденное вредоносное ПО относится к классу троянских программ и написано на скриптовом языке Python.

"Троянец, без ведома владельцев телефонных номеров, отправляет SMS-сообщения на короткий сервисный номер с командой перевести часть средств абонента на другой счет, принадлежащий злоумышленникам", - отмечается в сообщении.

Индонезийский троянец имеет пять известных вариаций: Trojan-SMS.Python.Flocker.ab-af. Программа настроена так, что средства с зараженного номера переводятся небольшими частями, от 45 до 90 центов США. Таким образом, в случае, если злоумышленникам удастся инфицировать большое количество телефонов, сумма, которую они получат на мобильный счет, может оказаться значительной.

"До недавнего времени случаи распространения вредоносного мобильного ПО, осуществляющего несанкционированную отправку SMS-сообщений, были зафиксированы лишь в России. Появление Trojan-SMS.Python.Flocker.ab-af заставляет взглянуть на эту ситуацию под иным углом", - отметил старший вирусный аналитик ”Лаборатории Касперского” Денис МАСЛЕННИКОВ.

По его мнению, "с высокой степенью вероятности" можно говорить о том, что в обозримом будущем проблема незаконных операций по счетам абонентов сотовой связи в мобильной вирусной индустрии "будет приобретать все большую актуальность, постепенно расширяя географию своего присутствия".

Справка УНИАН. Компания ”Лаборатория Касперского” является одним из ведущих мировых производителей антивирусного программного обеспечения.