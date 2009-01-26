Симферопольская «Таврия» пополнилась вратарем и защитником

29-летний вратарь Максим СТАРЦЕВ из днепропетровского «Днепра» и 26-летний защитник Антон МОНАХОВ из «Нефтяника-Укрнефти» (Ахтырка) заключили двухлетние контракты с симферопольской «Таврией».

Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия».

В сообщении уточняется: оба футболиста ранее уже выступали за «таврийцев». «СТАРЦЕВ был основным голкипером команды в весенней части сезона-2004/05 (15 матчей, 11 пропущенных мячей), а МОНАХОВ провел в Симферополе весь 2005 год (19 поединков)», - информирует спортклуб «Таврия».