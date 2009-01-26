Хлеб в Крыму подорожает

Открытое акционерное общество «Крымхлеб» с сегодняшнего дня планирует на 7-15% поднять цену на хлебобулочные изделия.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Холдинг "Т і С"», который управляет ОАО «Крымхлеб», повышение стоимости хлеба обусловлено сложной экономической ситуацией в Украине, значительным повышением стоимости энергоресурсов, услуг, а также основного сырья.

«Так, с 1 февраля 2009 года государство повышает цены на пшеничную муку из государственных резервов. Кроме того, дрожжи подорожали на 24%, соль - на 54%», - отметили в пресс-службе холдинга.

В августе-ноябре 2008 года, формируя запасы зерна, «Крымхлеб» был вынужден воспользоваться валютными кредитными средствами, а это в дальнейшем нанесло предприятию значительные финансовые убытки. «На момент заключения кредитных договоров курс доллара составлял 484,57 грн. за $100, а в январе 2009 года – 780 грн. за $100. Только на курсовой разнице «Крымхлеб» понес убытков на сумму 7,5 млн. грн.», - заявили в холдинге.

Помимо этого, в соответствии с законодательством Украины по вопросам оплаты труда, в течение 2008 года «Крымхлеб» проводил поэтапный пересмотр зарплаты сотрудников всех категорий. «На предприятии работает около 2,5 тысяч сотрудников, даже незначительное повышение зарплаты (7%) существенно увеличило фонд оплаты труда, оказывая значительную финансовую нагрузку на предприятие», - добавили в Холдинге «Т і С».

В пресс-службе холдинга также заявили, что финансовое положения «Крымхлеба» усугубил рост задолженности крымского правительства по выплате предприятию компенсации кредитных ставок. «На сегодняшний день сумма долга государства перед предприятием составляет 1 137 440 грн. (общая задолженность - 3 млн. грн.). «Крымхлеб» уже неоднократно обращался к руководству Совета министров АРК с просьбой погасить долг, однако сумма задолженности не уменьшилась. Это значительно усложняет финансовое состояние производителя хлеба, в том числе осуществление закупки всего необходимого сырья, своевременной выплаты заработной платы работникам», - подчеркнули в Холдинге «Т і С».