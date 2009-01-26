В Крыму налоговая ликвидировала подпольное производство коньяка

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Симферопольском районе Крыма подпольное производство коньяка.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, в ходе проведенных обысков по месту жительства одного из граждан и в его гараже обнаружено и изъято 7,5 тысяч литров изготовленной фальсифицированной алкогольной продукции «под видом коньяка», двухсотлитровые бочки со спиртом, более 3-х тысяч марок акцизного сбора старого образца, около 25 тысяч коньячных этикеток, тысячи винтовых пробок и термоусадочных колпачков, закаточные машинки и т.д.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к преступной деятельности лиц, каналов поступления спирта и мест реализации готовой продукции.