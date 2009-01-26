Поезд сбил насмерть крымчанку

В Крыму девушка погибла под колесами поезда, который следовал по направлению Симферополь-Киев.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае в Красноперекопском районе автономии поступила к спасателям накануне.

В результате наезда поезда жительница Красноперекопского района, 1990 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы.