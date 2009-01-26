Поезд сбил насмерть крымчанку
10:00, 26 января 2009Крым
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Девушку, 1990 года рождения
В Крыму девушка погибла под колесами поезда, который следовал по направлению Симферополь-Киев.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае в Красноперекопском районе автономии поступила к спасателям накануне.
В результате наезда поезда жительница Красноперекопского района, 1990 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы.
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