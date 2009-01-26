МЧС предлагает погонять любителей зимней рыбалки в Симферополе
09:33, 26 января 2009Крым
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Опасный лёд!
Начальник Симферопольского управления МЧС Александр ДИЧКОВСКИЙ обратился к руководителям районов города с просьбой провести рейды на водоемах для выявления граждан, занимающихся рыбной ловлей на льду.
Как сообщает пресс-центр мэрии Симферополя, 25 января на Симферопольском водохранилище провалился под лед рыбак - 64-летнего мужчину не удалось спасти.
«Это будет не последний случай, если не заниматься данным вопросом, – отметил А.ДИЧКОВСКИЙ. – Уже несколько дней держится температура плюс 15-18 градусов, а у нас рыбаки посреди водоемов по 20-30 человек сидят. Надо их погонять!».
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