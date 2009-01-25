Омбудсман требует спасти «Артек» от хищнической приватизации

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует рассмотреть и принять на заседании Кабинета министров Украины комплекс безотлагательных организационных и финансовых мер по поддержке Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Об этом говорится в направленном премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО представлении о защите прав детей на оздоровление и отдых в «Артеке», сообщает пресс-служба Омбудсмана.

«Основанное в 1925 году знаменитое на весь мир детское заведение, где накоплен бесценный опыт гармоничного развития и поддержки талантливых, а также реабилитации обездоленных детей и детей-инвалидов, может стать очередной жертвой хищнической приватизации», - подчеркивается в сообщении.

По мнению Уполномоченного по правам человека, «нарушения прав детей на оздоровление и отдых в «Артеке», трудовых и социальных прав его сотрудников приобрели в современных условиях системный характер». «В течение 2006-2008 годов более чем втрое уменьшилось количество детских путевок, приобретение которых осуществляется за бюджетные средства. В 2009 году государственный заказ для льготных категорий детей претерпел очередное катастрофическое сокращение. Это свидетельствует о фактическом сворачивании государственной поддержки оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей», - убеждена Омбудсман.

Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что в последние годы «Артек» выжил фактически за счет средств, полученных от продажи коммерческих путевок. «Ныне же, вследствие обострения финансово-экономического кризиса, ожидается резкое сокращение и этого источника денежных поступлений, ведь стоимость одной путевки достаточно высока - до 15 тысяч гривен», - отметила Омбудсман.

Уполномоченный по правам человека заявляет, что правительством до сих пор не разработана общегосударственная программа развития» «Артека», несмотря на нормативные акты Верховной Рады и Президента Украины. Не выполняются и международные обязательства по поддержке и развитию «Артека», предусмотренные соглашением между правительством Украины и ЮНЕСКО, говорит Н.КАРПАЧЕВА. «В соответствии со статьей ХІІ этого соглашения Кабмин должен содействовать детскому центру в полноценной деятельности, развитии инфраструктуры, а также в надлежащем финансировании государственных программ его комплексной реконструкции», - отмечается в сообщении.

По мнению Омбудсмана, дальнейшее игнорирование органами исполнительной власти наболевших проблем Международного детского центра «Артек» может привести к его ликвидации, которая повлечет массовые нарушения прав украинских детей на оздоровление и отдых.