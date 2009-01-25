Погода в Крыму на 26-27 января

Синоптики обещают дожди

В понедельник в Крыму возможны дожди, местами туман. Как сообщили в Укргидрометцентре, на полуострове температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Местами порывы ветра 15-20 м/с. Во вторник, 27 января, в Крымской автономии возможны дожди, местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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