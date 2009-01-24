Ремонт подлодки «Запорожье» планируется завершить в этом году

В текущем году планируется завершить ремонт подводной лодки Военно-Морских Сил Украины "Запорожье".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил командир этого корабля капитан 1 ранга Олег ОРЛОВ во время торжественных мероприятий по случаю 38-й годовщины ввода подводной лодки Б-435 в состав ВМФ СССР.

По словам офицера, "ремонт корабля вышел на завершающую стадию". "Мы уже полностью провели испытание главной энергетической установки, с постановкой "Запорожье" в док, к чему мы сейчас готовимся, будет проведен доковой ремонт. С выходом из дока мы будем готовы грузить аккумуляторную батарею и выходить на этап швартовых испытаний. После швартовых испытаний - этап подготовки к ходовым испытаниям", - уточнил О.ОРЛОВ.

В торжественных мероприятиях по случаю годовщины корабля приняли участие шефские делегации из Запорожья, ветераны-подводники, приехавшие к украинским морякам-подводникам из Киева, Одессы, а также ветераны-подводники города Севастополя. С днем корабля моряков поздравили представители командования ВМС Украины.

Справка УНИАН. Подводная лодка “Запорожье” (до 21 октября 1997 года корабль назывался Б-435) была построена и спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде. 4 октября на лодке был поднят военно-морской флаг, а 20 января 1971 года после завершения государственных испытаний, корабль был включен в состав ВМФ СССР.

Многие годы лодка входила в состав Северного флота, с 1990 года - в состав Черноморского флота.

В состав ВМС Украины лодка вошла в июле 1997 года. В том же году, 1 августа, на “Запорожье” были подняты государственный флаг и флаг украинских ВМС. С 1997 года лодка находилась в доковом ремонте завода “Металлист” у Балаклаве. В начале февраля 2003 года ее перебазировали из Балаклавской в Севастопольскую бухту для осуществления ремонта узлов и механизмов в Судоремонтном заводе №13 ЧФ РФ.

Надводная водотоннажность этой подводной лодки составляет 1950 тонн, подводная - 2500 тонн. Скорость хода в надводном положении - 16,4 узлов, в подводном - 16 узлов. Длинна корпуса - 91 метр. Имеет на вооружении торпеды и мины.