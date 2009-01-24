Тимошенко говорит: Ющенко опять запретил губернаторам ездить к ней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опять запретил губернаторам принимать участие в мероприятиях правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после завершения селекторного совещания с председателями областных госадминистраций по вопросам выплаты зарплат и пенсий.

«Мне очень жаль, что Президент запретил председателям областных государственных администраций присутствовать на важнейшем совещании, которое посвящено выплате заработных плат и пенсий. Я знаю, что председатели областных госадминистраций не виноваты в том, что они получают такие указания, но в то же время даже если так произошло по поручению Президента, я могу констатировать, что команды на местах работают успешно, и мы будем это контролировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что ситуация с выплатой заработной платы и социальных выплат является нелегкой, но контролируемой и прогнозируемой. По ее словам, все работники бюджетной сферы будут получать выплаты в полном объеме.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что для обеспечения выплат на хозяйствующих субъектах частной собственности необходимо объединить усилия правительства и силовых структур.

«Ситуация в хозяйствующих субъектах частной собственности намного сложнее. Здесь нужно будет объединять силы правительства, прокуратуры, всех силовых структур, налоговой и добиваться, чтобы все же по каждому субъекту заработная плата людям выплачивалась», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Президент своим Указом от 11 февраля 2008 года запретил председателям ОГА без его разрешения находиться в служебных командировках.

18 ноября 2008 года Президент отменил свой указ «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».