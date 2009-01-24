Минмолодежи предлагает подкинуть «Артеку» 30 млн. грн.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины направило дополнительный бюджетный запрос об увеличении государственного заказа на оздоровление детей в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым) на 30 миллионов гривен.

Об этом заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, сообщает пресс-служба министерства.

«Надеюсь, что в процессе подготовки изменений в бюджет наши предложения относительно увеличения финансирования оздоровления детей в ”Артеке” будут учтены, как Минфином, так и депутатами Верховной Рады Украины», - отметил руководитель Минмолодежи.

Он подчеркнул, что министерство поддерживает требования руководства «Артекв» относительно развития детского центра. «Мы неоднократно подавали свои предложения в Министерство финансов, в правительство Украины о необходимости увеличения финансирования государственного заказа на отдых и оздоровление детей. Во время формирования бюджета страны на 2009 год, запрос министерства (Минмолодежи – УНИАН) на финансирование этой сферы составлял 50 миллионов гривен. К сожалению, утвержденный госбюджет позволяет нам профинансировать в 2009 году оздоровление в «Артеке» лишь немногим больше 4000 детей социальных категорий: детей-сирот, детей лишенных родительской заботы, детей-инвалидов. На это предусмотрены 20 миллионов гривен. Как правило, этого не достаточно для нормального функционирования «Артека», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Он напомнил, что в 2008 году лично направил премьер-министру докладную записку, в которой подал подробную информацию о ситуации, в которой очутился «Артек», - как с точки зрения финансирования учреждения, так и имущественных и земельных проблем.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что министерство инициирует создание на базе «Артека» Центра олимпийской подготовки. «В связи с тем, что государственное предприятие Международный детский центр ”Артек” находится в подчинении Государственного управления делами (ГУД Президента Украины - УНИАН), у МинистерстваУкраины по делам семьи, молодежи и спорта нет законных возможностей выделять средства на реконструкцию или развитие МДЦ ”Артек”. Однако, с руководством ”Артека” уже отработано предложение о создании на базе МДЦ ”Артек” Центра олимпийской подготовки для наших сборных команд», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, такой подход позволит Минмолодежи направить определенное количество бюджетных средств на строительство и реконструкцию спортивных сооружений в «Артеке». В частности, рассматривается возможность возобновления 50-метрового бассейна, который нуждается в капитальном ремонте, проведение реконструкции футбольного поля и спортивного комплекса, а также строительство на территории «Артека» полноценного теннисного центра.

Накануне во время встречи с генеральным директором МДЦ «Артек» Борисом НОВОЖИЛОВЫМ, который объявил голодовку с требованием надлежащей господдержки детской здравницы, Ю.ПАВЛЕНКО обратился к нему с просьбой прекратить голодовку и вернуться к выполнению своих обязанностей в полном объеме.