Группа «За Януковича!» не собирается раскалывать фракцию ПР

Создание в составе фракции «Регион Севастополь» депутатской группы «За Януковича!» не ставит перед собой цель расколоть фракцию или сместить с должности председателя городского совета и председателя Севастопольского регионального отделения Партии регионов Валерия САРАТОВА.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил депутат Севастопольского горсовета, секретарь новообразованной депутатской группы «За Януковича!» Виталий ВЫШЛОВ.

В начале января текущего года группа депутатов Севастопольского горсовета - представители фракции «Регион Севастополь» образовала депутатскую группу «За Януковича!». 21 января она была зарегистрирована в горсовете. Перед этим на заседании совета парторганизации из состава Партии регионов был исключен председатель группы «За Януковича!» Сергей САВЕНКОВ, лидер Гагаринской районной организации Партии регионов. Председатель горсовета и лидер севастопольских «регионалов» Валерий САРАТОВ заявил, что исключение С.САВЕНКОВА из рядов партии связано не с созданием депутатской группы, а с тем, что С.САВЕНКОВ не выполнил решение политсовета. Группа «За Януковича!» в составе 9 депутатов была создана 6 января и зарегистрирована на сессии горсовета 20 января.

«Главная преследуемая нами задача — активизировать партийную работу в городе с целью поднятия авторитета Партии регионов», - подчеркнул А.ВЫШЛОВ.

По его словам, «группа действует исключительно в рамках устава и программных установок Партии регионов, инициативы группы носят только созидательный характер, и не преследуют никаких «революционных целей».

В.ВЫШЛОВ развенчал несколько мифов, появившихся, как сказал он, в связи с созданием группы. Во-первых, что «группа создана с целью смещения регионального лидера партии Валерия САРАТОВА». «Категорическое «нет», и по целому ряду причин. Во-первых, никто не сомневается в его легитимности пребывания в этих должностях (председателя горсовета и регионального отделения Партии регионов – УНИАН). Во-вторых, положа руку на сердце, на сегодня альтернативы САРАТОВУ нет, и этот вопрос даже не обсуждался. Просто, видимо, так сложился момент, кто-то дал САРАТОВУ неправильную информацию, и создание нашей группы им, к большому сожалению, было воспринято неправильно. И мы сейчас пытаемся переубедить наших однопартийцев, что на самом деле это не так», - сказал депутат.

Второй миф, отметил В.ВЫШЛОВ, что «группа «проплачена» КУНИЦЫНЫМ» (Сергей КУНИЦЫН - председатель Севастопольской городской государственной администрации). По словам депутата, «доказательство тому, что это не так, - все члены группы, единогласно, всегда голосовали против КУНИЦЫНА».

В то же время, как отметил В.ВЫШЛОВ, председатель горсовета В.САРАТОВ на сегодня «находится на том уровне сфер влияния, который несколько отдаляет его от нас, рядовых депутатов. Наверное, это не недостаток его, а следствие особенностей работы. То есть он работает в глобальных масштабах, тогда как каждый депутат, простите за банальную фразу - ближе к народу, у себя на округе и так далее. Поэтому мы хотим, не умаляя авторитета САРАТОВА, достичь некоего баланса», - сказал В.ВЫШЛОВ.

Он также сообщил, что сегодня члены депутатской группы «За Януковича!» попытаются объяснить свою позицию на городской партийной конференции.