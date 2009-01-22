Диплом у могущего стать министром курортов Крыма депутата таки есть?

Депутат Верховной Рады Крыма Андрей СУМЦОВ утверждает, что имеет высшее образование, а отсутствие данных об этом на официальном сайте парламента автономии называет "технической ошибкой".

На этой неделе крымские СМИ сообщили, что кандидатура А.СУМЦОВА выдвигается на пост министра курортов и туризма Крыма. При этом под сомнение ставится наличие у депутата высшего образования, что не позволяет ему занимать министерские должности.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", в официальном информационно-аналитическом издании избирательной комиссии Крыма "Выборы в ВР АРК в 2006 году", которое было издано в 2007 году, указано, что А.СУМЦОВ, избранный в парламент автономии по списку "Блока Наталии Витренко "Народная оппозация", "имеет среднее образование". Здесь также указано, что в 2007 году А.СУМЦОВ временно не работал.

Эти же данные были размещены на официальном сайте Верховной Рады Крыма до 21 января. А с 21 января на сайте появилась новая версия биографии депутата, в которой указано, что он имеет высшее образование - в 2006 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение" и имеет квалификацию "магистра права".

А.СУМЦОВ подтвердил, что его кандидатура на должность главы Минкурортов Крыма действительно рассматривается и предлагается фракцией Блока Витренко.

Говоря о своем образовании, депутат отметил, что поступил на заочное отделение юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Шевченко в 2001 году, а закончил магистратуру - в 2006. А.СУМЦОВ пояснил, что эта информация не была внесена в его биографические данные, которые предоставлялись при регистрации кандидатом в депутаты и после избрания, так как он сам их нигде не указывал, дожидаясь окончания вуза. "Я не писал о незаконченном высшем образовании потому, что еще не окончил вуз. Когда я окончил его в 2006 году, сразу подал информацию в секретариат Верховной Рады. Сейчас мой диплом тоже лежит в секретариате", - сказал А.СУМЦОВ.

Депутат пообещал сообщить номер диплома. Правда, в последующем разговоре - после просьбы уточнить, магистром какого права он является - Андрей СУМЦОВ заявил: сообщит об этом и номере диплома после того, как будет назначен на должность министра.

Опыта работы на государственной службе у А.СУМЦОВА нет. Депутат уверен, что в случае назначения его министром, ему будет присвоен первый ранг госслужащего. "В этом плане был серьезный разговор во фракции, которая меня выдвигает. Я молод, перспективный, и у меня есть кое-какой опыт", - подчеркнул депутат. А.СУМЦОВ имеет в виду опыт работы коммерческим директором коммунального предприятия "Днепропетровский центральный рынок" (этот рынок известен как "Озерка", рынок связывали с Максимом Курочкиным).