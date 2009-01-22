Суд дал пожизненный срок бродяге - убийце двух женщин в Евпатории

Апелляционный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению гражданина Российской Федерации – бродягу, который в августе 2007 года убил двух женщин в Евпатории и изуродовал их тела, пытаясь таким образом «повесить» убийства на орудовавшего в городе маньяка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«6 августа 2007 года 36-летний гражданин РФ, бомжевавший в Евпатории, убил знакомую. Мужчине было неприятно, что женщина высказала намерение уйти к другому. Ревнивец задушил женщину и изуродовал ее тело. На следующий день мужчине встретилась другая подруга. Вспомнив, что она относилась к нему неуважительно, мужчина решил поступить с женщиной так же, как с первой обидчицей», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура полностью доказала в суде вину подсудимого в совершении умышленных убийств, попросив назначить за них самое строгое наказание. Суд с позицией прокуратуры согласился.