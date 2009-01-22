Россия и Украина в июне продолжат делить Черное и Азовское моря

Следующий раунд украинско-российских консультаций по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива пройдет в июне в Москве.

Такая договоренность была достигнута на переговорах в Киеве 21-22 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Во время консультаций была продолжена работа по расчетам длины побережья Украины и Российской Федерации в Азовском море; разграничению Керченского пролива; разграничению территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море.

Также обсуждалась подготовка проектов двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах судоходства, рыболовства, защиты морской среды в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял Виктор КИРИК – председатель делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, российскую – посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.

По итогам заседания в Киеве стороны подписали протокол.