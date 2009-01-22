Посол США считает демократией пикеты против него в Крыму

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает проявлением демократии акции протеста против его визита в Крымскую автономию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Накануне вечером возле Крымского этнографического музея, где открылась созданная при поддержке посольства выставка, У.ТЕЙЛОРА ожидали до полусотни активистов ПСПУ, партий «Русский блок» и «Союз», выступающих против инициативы открыть представительство США в Симферополе и визита американского дипломата на полуостров. Сегодня возле здания, где проходила пресс-конференция посла, собрались несколько десятков активистов тех же сил.

У.ТЕЙЛОР заявил журналистам, что его отношение к протестным акциям совпадает с его отношением к демократии. «Люди в настоящих демократиях имеют право высказывать свои протесты, в настоящих демократиях любая точка зрения должна быть услышана», - сказал посол США в Украине. Он отметил, что, например, в США существует множество различных точек зрения.