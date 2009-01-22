Украинская мечта глазами американского посла

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что украинцы мечтают о нормальном государстве и лидерах, которые бы заботились о национальных, а не о своих личных интересах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос о своем видении «украинской мечты».

У.ТЕЙЛОР отметил, что «украинцы сами формируют свою мечту», при этом добавил, что «украинская мечта» уже рождается. «И хотя есть очень широкий спектр формулировок «украинской мечты», я все-таки вижу, что такая украинская мечта уже рождается», - сказал посол США в Украине.

«Украинцы хотят иметь нормальную страны, нормальную власть, которая заботится о них. Они хотят иметь лидеров, которые думают об украинских национальных интересах, а не о своих личных интересах», - сказал дипломат.