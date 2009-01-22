Крымские татары требуют от Меджлиса начать строить мечеть

Крымскотатарская общественность настоятельно требует от Меджлиса и Духовного управления мусульман Крыма приступить к строительству Соборной мечети.

Об этом первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ сообщил Чрезвычайному и Полномочному послу США в Украине Уильяму ТЕЙЛОРУ во время посещения дипломатом участка по ул. Ялтинская, 22 в Симферополе, где мусульмане хотят строить мечеть.

«Видя открытое игнорирование Симферопольским горсоветом решения вопроса строительства Соборной мечети, мы считаем возможным начать вскоре самостоятельные работы по подготовке к строительству Джума Джами», - цитирует Р.ЧУБАРОВА пресс-служба Меджлиса.

У.ТЕЙЛОР сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил, что Р.ЧУБАРОВ рассказал ему о тех усилиях, которые «крымскотатарская община предприняла с правовой точки зрения, чтобы получить земельный участок для строительства мечети».

Посол США сказал, что с нетерпением ждет того момента, когда он сможет «увидеть достижение прогресса в этих усилиях».