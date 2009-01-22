Война между Россией и Украиной невозможна

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям ТЕЙЛОР исключает вероятность вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

«Я не думаю, что между Украиной и Россией может случиться война», – сказал дипломат на пресс-конференции в Симферополе, комментируя по просьбе журналистов соответствующие опасения ряда американских изданий.

Как передает корреспондент УНИАН, У.ТЕЙЛОР отметил, что Украина и РФ являются ответственными странами, и их правительства сумеют решать возникающие проблемы.

«Украина и Россия будут оставаться соседями всегда. Они научатся разрешать свои проблемы, и они уже решают проблемы», – сказал посол США.

У.ТЕЙЛОР при этом отметил, что «даже в сложные времена, когда Россия прекратила поставки газа в Украину и страны Европы, разговоров о войне не было, шли разговоры о «газовой войне», о борьбе между «Нефтегазом» и «Газпромом». «Но они (РФ и Украина) решили проблемы, обе страны нашли компромиссы, наверное, ни одна из сторон полностью не довольна своим компромиссом, но для этого компромиссы и существуют. Даже в самой глубине этой конфронтации («газового конфликта») не было малейшего намека на какой-то вооруженный конфликт между двумя странами», – сказал дипломат.

Кроме того, У.ТЕЙЛОР исключил возможность вооруженного межнационального конфликта в Крыму, поскольку, по его мнению, у автономии – ответственные лидеры, представляющие различные группы. «Ответственные лидеры найдут возможность, как решить конфликт через компромиссы, через дискуссии, и я уверен, что именно таким путем будут решаться проблемы в Крыму», – сказал посол США в Украине.