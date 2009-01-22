На взятке погорел глава инспекции по карантину растений Севастополя

Начальник Государственной инспекции по карантину растений Севастополя задержан сотрудниками УБОП во время получения взятки.

По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, в ходе прокурорской проверки установлено, что в период с 25 января 2008 года по 16 января 2009 года чиновник получил от жительницы Севастополя 900 долларов. Это была взятка за выдачу заключения фитосанитарной экспертизы образцов мандарин, акта фитосанитарного контроля импортных и транзитных подкарантинных материалов и объектов, транспортных средств, а также отбора образцов для фитосанитарной экспертизы.

16 января глава инспекции получил 100 долларов в качестве повторной взятки для ускорения сроков выдачи положительного заключения фитосанитарной экспертизы образцов мандарин. Во время получения валюты чиновника задержали правоохранители.

По данному факту прокуратурой Севастополя проводится досудебное следствие по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (повторное получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение). Эта статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.