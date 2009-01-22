МЧС Крыма тушило «пожар» на нефтебазе возле железной дороги

Бойцы МЧС провели пожарно-тактические учения по тушению нефтебазы, расположенной неподалеку от железнодорожной станции Остряково в Симферопольском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, по легенде учений, в одной из емкостей, объемом 400 тысяч кубометров, из-за нарушений правил безопасности происходит взрыв, горючее разливается, возникает возгорание. Поскольку рядом с местом «пожара» расположена железная дорога, то существует угроза катастрофы.

Спасатели с помощью пены тушили загоревшуюся емкость и бензин, а также из стволов и лафета охлаждали находящиеся рядом танки. По словам специалистов, с условной чрезвычайной ситуацией бойцы МЧС справились на «хорошо».

В Крыму последний пожар на нефтебазе произошел в 1996 году.