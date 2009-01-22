Убитую в Москве журналистку похоронят в субботу в Крыму

25-летняю украинку Анастасию Бабурову, убитую вместе с 34-летним правозащитником Станиславом Маркеловым в центре Москвы, похоронят в Крыму в субботу, 24 января.

Об этом газете «Новой» сообщил отец девушки Эдуард БАБУРОВ.

Сегодня, по его словам, в Москве состоится прощание с Анастасией. Потом родители самолетом доставят тело дочери в Симферополь. «Многие захотели простится с дочерью в Москве, поэтому мы решили на несколько дней тут остаться. Новостей от милиции нет, идет следствие. Похороним Настю в субботу», - рассказал изданию Э.БАБУРОВ.

Тем временем, 21 января начальник ГУВД Москвы Владимир ПРОНИН заявил, что составить фоторобот убийцы правозащитника и журналистки вряд ли получится. Видеокамеры не зафиксировали лица киллера. Поэтому громкое убийство вполне может пополнить список нераскрытых преступлений.

А.Бабурова работала внештатным корреспондентом российской «Новой газеты». Журналистка получила смертельное ранение днем 19 января в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с адвокатом С.Маркеловым. Убитый адвокат вел ряд громких дел, в частности, он представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты «Химкинская правда» Михаила БЕКЕТОВА. С.Маркелов вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений.