Представитель Ющенко за открытие офиса США в Крыму

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Леонид ЖУНЬКО поддерживает стремление Соединенных Штатов Америки открыть свое Представительство (American Presence Post) в Крыму.

Об этом шла речь во время встречи Л.ЖУНЬКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ, сообщает пресс-служба Представительства Президента Украины в АРК.

В.ТЕЙЛОР заверил, что Представительство США в Крыму будет заниматься вопросами культуры и продолжением реализации проектов в социальной сфере, бизнесе, туризме, расширения взаимоотношений между Соединенными Штатами и крымским регионом.

«Представитель главы государства поддержал стремление об открытии американского офиса в Крыму и добавил, что его присутствие на полуострове позволит лучше понимать друг друга, а в будущем будет иметь позитивные шаги для развития экономики полуострова», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Л.ЖУНЬКО отметил, что в Крыму существуют некоторые радикально настроенные политические силы, которые выступают против этого шага США. По мнению Представителя Президента, должно быть серьезное информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются на территории полуострова, сколько средств выделяется и уже выделено на помощь.

«Большинство крымчан заинтересованы в дружеских отношениях со всеми странами, а главное, чтобы в экономику полуострова вливалось как можно больше инвестиций, чтобы был фундамент для создания новых рабочих мест, для развития туристической инфраструктуры и привлечения большого количества отдыхающих», - говорят в представительстве.

По мнению Л.ЖУНЬКО, дипломатическое представительство США будет способствовать в этом.

Как сообщал УНИАН, Украина и США в декабре 2008 года подписали Хартию о стратегическом партнерстве, в соответствии с которой стороны будут сотрудничать в сфере обороны и безопасности, развивать экономическое, торговое и энергетическое партнерство. В рамках соглашения Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе.

По данным пресс-секретаря Госдепартамента США Шона МАККОРМАКА, штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов.

В то же время, председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО позже в декабре выразил желание согласовать открытие представительства с руководством Автономной Республики.

21 января В.ТЕЙЛОР заверил, что Представительство США в Крыму будет открыто только после согласования с руководством Автономной Республики.